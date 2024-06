Europee, Minelli "risultato conferma il nostro radicamento"

"Siamo molto soddisfatti perché avevamo capito che avremmo potuto fare un buon risultato, superiore a quello nazionale, però non di queste proporzioni, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene. E' anche un sostegno al lavoro che abbiamo fatto e penso che ci sia un radicamento sul territorio regionale guardando i risultati praticamente di tutti i comuni". Così la consigliera regionale Chiara Minelli, candidata in Avs, commenta i risultati delle elezioni europee.

"Abbiamo veicolato bene il programma di Avs - aggiunge - che era centrato soprattutto sulle questioni ambientali, sulla difesa dei diritti, sulla pace. Questo per noi è un voto che ha un valore doppio e sottolinea anche l'apprezzamento e il sostegno al lavoro che da anni stiamo facendo proprio per declinare a livello territoriale le indicazioni europee particolarmente in tema di ambiente. E' un risultato collettivo, è il risultato del lavoro di squadra che noi cerchiamo di fare: dietro c'è tanto lavoro di studio, di programmazione e di approfondimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA