Zia del bambino rapito ad Aosta, "ora è frastornato ma felice"

E' "frastornato ma felice" il bambino gambiano di cinque anni ritrovato dalla polizia nel Cuneese, dopo esser sottratto giovedì scorso dalla madre ad Aosta durante un incontro autorizzato dal tribunale per i minorenni di Torino. Lo dice all'ANSA la zia del piccolo - cognata della donna - a cui il bambino è stato restituito.

"Quando mi ha vista mi ha abbracciata forte, dicendomi che la madre l'aveva portato via", aggiunge.

Riguardo alla fuga, "il bambino ha raccontato di aver preso pullman e treni" insieme alla madre per allontanarsi dal centro di Aosta, dove si è svolto l'incontro di giovedì. "Oggi - aggiunge la zia - è la nostra ombra".

Il bambino, nella primavera del 2023, è stato tolto dalla custodia della madre, affidato ai servizi sociali e collocato presso gli zii materni, che vivono in un comune valdostano.





