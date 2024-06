Il Raccordo autostradale Valle d'Aosta compie 30 anni

Nell'ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario di entrata in esercizio del Raccordo autostradale Valle d'Aosta, tratta Aosta Ovest - Morgex, l'autostrada che collega il capoluogo della Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco, la società ha organizzato due manifestazioni sportive presso il Centro sportivo di Plan Felinaz a Charvensod.

Sei squadre di calcio e otto società di pallavolo si sono esibite per contendersi i trofei messi in palio nell'ambito della competizione 'Coppa Rav'. Nel complesso, sono stati coinvolti nella manifestazione circa 200 tra ragazze e ragazzi Under 14, oltre agli spettatori che hanno assistito sugli spalti.

L'autostrada Aosta-Monte Bianco, i cui lavori di costruzione sono terminati alla fine del 2006, si snoda dal casello di Aosta Ovest a Entreves (Courmayeur) e rappresenta l'ultimo tratto di collegamento della rete autostradale italiana all'Europa nordoccidentale. Il tracciato, con un'estensione di 32,4 chilometri per carreggiata, include 20 gallerie (oltre 48 chilometri complessivi) e più di 40 tra ponti e viadotti.

Dal 16 ottobre 2023 la Rav, con l'obiettivo di "raggiungere standard innovativi di mobilità sostenibile, ha programmato un'importante attività di sviluppo e di ammodernamento che riguarda principalmente le barriere di sicurezza, l'adeguamento delle gallerie alla legge 264/06 e gli impianti di sicurezza.

Entro la fine del 2025 la Rav - si legge in una nota della società - sarà in grado di consegnare all'utenza autostradale un'infrastruttura dotata di sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto delle opere d'arte".



