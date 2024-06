Forti temporali in arrivo, domenica allerta gialla

"Per temporali forti e diffusi previsti in particolare dal primo pomeriggio di domani" il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' (ordinaria criticità) valido nella giornata di domenica su tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Le precipitazioni più forti, di intensità moderata (10-30 millimetri di acqua in 12 ore), sono attese nel Sud-est del territorio regionale (valli del Gran Paradiso, del Monte Rosa e valle di Champorcher). Altrove sono previste piogge "deboli (0-10 millimetri in 12 ore) localmente moderate (10-30)".

Saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

Le temperature sono attese in ribasso: lo zero termico calerà dai 4.100 metri di oggi ai 3.600-3.800 di domani e la quota neve da 3.800 a 3.300-3.500 metri.

Per la giornata di lunedì l'ufficio meteo regionale prevede poi una "rapida attenuazione della nuvolosità con addensamenti che tenderanno a confinarsi sulla dorsale".



