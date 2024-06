Testolin, la Cva non vuole sfregiare il territorio sardo

Rispondendo a un'interrogazione in Consiglio Valle del gruppo Progetto civico progressista, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha voluto "rassicurare la comunità e le istituzioni sarde sul fatto che Cva non ha l'obiettivo di sfregiare territori o impoverire comunità: si tratta di una società seria e affidabile che sviluppa i propri progetti nel rispetto delle leggi vigenti e dei territori interessati". La questione è emersa dopo le critiche, contenute in un articolo del quotidiano L'Unione Sarda, al progetto di un parco eolico di Cva, società a totale capitale pubblico regionale, che in località 'Monte Rughe', nel comune di Pozzomaggiore (Sassari), intende realizzare un impianto con nove pale per una potenza di picco di 64,8 megawatt.

Testolin ha precisato che "Cva persegue l'obiettivo di incrementare la potenza installata in impianti rinnovabili previsto dal suo piano strategico, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione. È quindi immaginabile che la scelta di presentare dei progetti in Sardegna sia dovuta al fatto che si tratta di un territorio idoneo per questa fonte di energia rinnovabile. Cva non è comunque sbarcata di notte in Sardegna piantando pale eoliche ovunque, ma ha presentato al ministero, come qualunque altra società, un progetto per la realizzazione del parco, nel rispetto della normativa vigente, progetto che è attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale".

Secondo il gruppo Pcp, la giunta regionale "nel non voler affrontare la questione e, sostenendo la piena autonomia decisionale di Cva, ancora una volta sorvola sul fatto di essere il socio unico della società. Il suo silenzio assordante non è accettabile ed è irrispettoso nei confronti della Regione Sardegna e della sua autonomia speciale".



