Marché aux fleurs, mostra-mercato nel castello di Aymavilles

Sabato 15 e domenica 16 giugno il parco del castello di Aymavilles accoglierà la seconda edizione del Marché aux Fleurs, una mostra-mercato florovivaistica organizzata in collaborazione con l'Associazione produttori floro-vivaisti (Asproflor). L'iniziativa è in programma dalle 10 alle 19.

"Oltre alla presenza dei più importanti espositori regionali e nazionali del settore - si legge nella presentazione - non mancheranno in queste due giornate anche momenti di riflessione e approfondimento". In dettaglio sabato 15 giugno, alle 11, Marco Gramaglia, titolare di uno dei vivai di piante aromatiche più prestigiosi d'Europa, e Marco Sollier, specialista nella coltivazione della lavanda, dialogheranno sulla Coltivazione della lavanda in quota. Domenica 16 giugno alle 11 il protagonista sarà Giovanni Barberi Squarotti, docente di letteratura italiana all'Università degli Studi di Torino, in un appuntamento dal titolo "I Giardini di Venere: da Lucrezio a Poliziano e Botticelli" che illustrerà la fortuna letteraria e artistica dei mitici giardini di Venere attraverso gli immortali versi di poeti come Lucrezio e Poliziano, fino alla recente interpretazione botanica della Primavera di Botticelli.

Per i piccoli "giardinieri in erba" (dai 6 ai 12 anni) è previsto nei due giorni uno speciale percorso sensoriale lungo il quale potranno scoprire, con tatto, vista e olfatto, l'affascinante linguaggio dei fiori, divertendosi a giocare con la terra e seminando fiori (turni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Domenica 16 giugno la manifestazione sarà animata dal gruppo storico "Nobiltà Sabauda" di Rivoli che, in abiti ottocenteschi, ricreerà nel parco scene e atmosfere tra Otto e Novecento.



