Amministratrice di condominio patteggia 20 mesi

L'ex amministratrice del condominio 'Ex palazzo del governo', in via Mazzini ad Aosta, ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena perché accusata di appropriazione indebita. Secondo l'accusa, Caterina Canale, di 66 anni di Aosta, difesa all'avvocato Paolo Sammaritani, si sarebbe appropriata dal conto del condominio di circa 30 mila euro. L'ammanco è emerso quando la compagnia di energia elettrica che serviva il condominio ha contestato il mancato pagamento delle bollette. Somme che però i condomini avevano regolarmente versato. Da qui erano partite le indagini, e gli inquirenti erano risaliti a quattro bonifici che l'amministratrice, tra il novembre del 2021 e il marzo del 2022, avrebbe fatto dal conto condominiale a suo privato e in favore del marito.



