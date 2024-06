Visite e laboratori per l'estate al Museo dell'artigianato

Un'estate di artigianato e manualità al Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di Fénis. La proposta comprende visite guidate, escape room e laboratori per bambini. Si parte con "Due passi con il conservatore" ovvero tre appuntamenti al museo, con le sue collezioni ed esposizioni, accompagnati da Nurye Donatoni, conservatore e direttore artistico del Mav. Vengono inoltre riproposti cinque appuntamenti con "Escape Mav: il mistero di Brocherel", un gioco di indizi e enigmi tra le sale del museo per conoscere l'artigianato e le collezioni esposte. Da giugno a settembre il museo ha inoltre in programma una ricca offerta didattico-educativa per le famiglie con un appuntamento a settimana a giugno e settembre e quattro appuntamenti a settimana (mercoledì e venerdì, mattina e pomeriggio) nei mesi di luglio e agosto: le attività si svolgono nella falegnameria didattica del museo, uno spazio creativo-educativo unico nel suo genere, dove i bambini possono sperimentare l'uso di veri attrezzi (seghe, trapani, raspe e martelli) e lavorare il legno come "veri" artigiani.

La grande novità dell'estate 2024 è l'Atelier Fôret, una serie di appuntamenti didattici in natura (al di fuori del museo) per esplorare il territorio, riscoprire il contatto con la materia prima e esercitare la manualità, "un'occasione per vivere la natura e 'fare artigianato' prendendo ispirazione dal contesto naturale". Sono previsti quattro appuntamenti tra giugno e settembre con diverse tematiche di esplorazione del rapporto tra natura e gestualità: Creature in Natura, Cartoline dal bosco, Dal bosco alla segheria e Cornailles a coltellino. Il programma completo è consultabile online sul sito www.lartisana.vda.it/calendario.



