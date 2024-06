Meloni consegna la bandiera italiana alla missione per il K2

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi la spedizione alpinistica femminile che si recherà sul K2 per il 70/o anniversario della conquista da parte della missione italiana con gli alpinisti Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, guidata da Ardito Desio. E' quanto si legge sul sito del governo. A salire sulla seconda vetta al mondo per altitudine (8.611 metri sul livello del mare) saranno: Silvia Loreggian, Federica Mingolla, Cristina Piolini e Anna Torretta. Le alpiniste hanno ricevuto da Meloni la bandiera tricolore italiana che sarà portata in vetta. La spedizione è ideata dal Cai (Club Alpino Italiano) e organizzata dall'associazione Ev-K2-Cnr. La premier ha ricevuto inoltre, tra gli altri: Antonio Montani, presidente generale del Cai; Massimiliano Ossini, che realizzerà un documentario sulla spedizione per la Rai; Agostino Da Polenza, capo spedizione e presidente di Ev-K2-Cnr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA