Formazione e stabilità, Cas approva bilancio sostenibilità

Trentasei ore di formazione in media a dipendente e il 93% del personale con contratto a tempo indeterminato: sono i principali dati che emergono dal bilancio di sostenibilità per il 2023 approvato dalla Cogne Acciai Speciali, documento che "mira a fornire una chiara comprensione delle attività dell'azienda, dei suoi risultati e del loro impatto".

Altri dati: nel 2023 il genere femminile ha rappresentato il 7% della popolazione aziendale (composto da 1.173 dipendenti), mentre il personale di genere maschile monopolizza le posizioni in produzione e manutenzione. L'età media dei dipendenti è di 42 anni e la maggior parte dei dipendenti si colloca nella fascia compresa fra i 30 e i 50 anni.

"Dal 2017, Cogne Acciai Speciali ha iniziato a condividere le proprie performance di sostenibilità con i propri stakeholder.

Il bilancio di sostenibilità non è solo una formalità, ma un punto fondamentale di un percorso di crescita e maturazione, fortemente voluto dalla direzione aziendale. Essere consapevoli permette di agire responsabilmente, creare procedure virtuose e individuare aree di miglioramento, generando valore economico, sociale e ambientale, mantenendo aperto un costante dialogo con tutti gli stakeholder" commenta Massimiliano Burelli, Ceo di Cogne Acciai Speciali".



