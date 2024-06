Testolin, "la ricerca per far continuare a vivere la montagna"

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha sottolineato la necessità, da parte dei media, di rendere merito "alle capacità della ricerca di progettare un domani che sappia essere di sviluppo nonostante i cambiamenti" climatici, "uno sviluppo" che deve tener conto "soprattutto del fatto che l'uomo in questi territori ci abita.

Ci abita con le proprie famiglie, ci abita con le proprie attività imprenditoriali e deve poter continuare a lavorarci in maniera, diciamo, compatibile con i cambiamenti climatici".

L'intervento in apertura del convegno a Courmayeur 'Comunicare il cambiamento climatico', promosso da Fondazione montagna sicura e Fondazione Courmayeur.

Occorre, ha detto Testolin, "valorizzare il nostro territorio nel rispetto dei principi di un cambiamento che necessita di molte più attenzioni rispetto al passato, ma anche di quella dignità che la gente di montagna, la gente delle Alpi, deve poter comunque sempre avere per garantirsi un futuro in queste zone molto delicate. Zone che da sempre sono state oggetto di una piccola e quotidiana trasformazione, per adattare i cambiamenti climatici alle necessità di vivere in maniera rigorosa questi luoghi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA