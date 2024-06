Casinò di Saint-Vincent, a maggio più 3 per cento di incassi

A Saint-Vincent il mese di maggio si chiude con un incasso per la casa da gioco di circa 5.269.556 euro, con una crescita di 152.020 euro (più 3%) rispetto allo stesso mese del 2023, grazie a un incremento dei giochi da tavolo che incassano 2.260.037 euro (più 15%). "I dati - fa sapere in una nota il Casinò - non comprendono il pagamento delle slot machine di oltre 150.000 euro in jackpot, un risultato straordinario per i nostri clienti e che ne premia l'assiduità. Tuttavia anche considerando questi pagamenti il risultato di maggio 2024 conferma i risultati già positivi del 2023".

Inoltre "i primi cinque mesi confermano il trend positivo di costante miglioramento dell'ultimo periodo". Da gennaio a maggio infatti sono stati incassati 29.750.936 euro, il 7% in più rispetto al 2023, ripartiti in 13.468.732 euro ai tavoli da gioco e 16.282.204 euro alle slot machine. Gli ingressi al 31 maggio sono 137.940, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Riguardo al Grand Hotel Billia, nel mese di maggio gli introiti delle vendite dirette ammontano a 473.372 euro, il 96% in più rispetto allo stesso mese del 2023. Anche l'andamento dell'offerta alberghiera dei primi cinque mesi conferma un trend positivo con ricavi da vendite dirette pari a oltre 2,2 milioni di euro, con un incremento sullo stesso periodo del 2023 del 32%. L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è del 44%.



