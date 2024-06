Cambiamento climatico, "vincere la sfida lavorando insieme"

Per vincere la sfida del cambiamento climatico bisogna lavorare insieme, senza conflitti tra generazioni e soprattutto puntando ai più giovani e a una comunicazione più efficace e corretta. E' l'estrema sintesi di quanto è emerso durante il convegno che si è tenuto oggi a Courmayeur, 'Comunicare il cambiamento climatico', promosso da Fondazione montagna sicura e Fondazione Courmayeur Mont Blanc. ''Educare i giovani - ha spiegato il segretario generale di Fondazione Montagna Sicura, Jean-Pierre Fosson - è un punto fondamentale per noi. Lo facciamo con vari progetti che hanno visto coinvolti numerosi studenti, tra cui 150 valdostani. Uno degli obiettivi era di portare i ragazzi a vivere la montagna, a farlo con i professionisti della montagna''. L'assessore regionale all'Ambiente, Davide Sapinet, ha più volte sottolineato l'importanza ''dell'avere una visione condivisa, partecipata, che sappia guardare alle nuove generazioni e proporre uno sviluppo sostenibile. Per vincere la sfida del cambiamento climatico, bisogna farlo insieme''. Per Luciano Caveri, assessore regionale all'Innovazione, le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale rappresentano ''la sfida che non dobbiamo e non possiamo perdere. Perché possono diventare uno strumento importante di controllo del territorio, come per le frane. E poi, ci vuole l'alleanza tra generazioni''.

Perché, come ha evidenziato il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ''il cambiamento climatico è una realtà, è sotto gli occhi di tutti e per arrestarlo c'è bisogno dello sforzo di tutti''. Per Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva, ''la classe dirigente ha un ruolo fondamentale così come le scelte che fa. E scegliere le fonti rinnovabili vuol dire garantire sicurezza energetica nazionale e costi più bassi''.

Per mettere le basi alle cosiddette 'buone pratiche', Regione, Celva, Fondazione Montagna Sicura, Fondazione Courmayeur Mont Blanc e il quotidiano La Stampa hanno firmato il 'Manifesto di Courmayeur'. Sette punti strategici in cui la montagna è al centro con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico della comunità di montagna.



