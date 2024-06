Lega Vda protesta, "no a tagli all'assistenza sanitaria"

"Il taglio delle ore di assistenza sanitaria, che da oggi sta colpendo le strutture per anziani della nostra Regione, è una tragedia annunciata che si scaricherà, inevitabilmente sul servizio e sugli utenti incolpevoli". Lo scrive, in una nota, la Lega Vda aggiungendo.

"Questo taglio improvviso dell'assistenza infermieristica arriva senza alcun preavviso e senza alcuna spiegazione da parte tanto dell'Azienda sanitaria quanto delle strutture interessate. Le strutture, che dovrebbero garantire sei ore giornaliere di assistenza infermieristica, si vedono da oggi dimezzare il servizio da parte dell'Usl. L'Usl, dal canto suo, replica dicendo 'che il servizio era sovradimensionato' e che tocca quindi alle strutture garantire il suddetto. Nel mezzo si trovano inevitabilmente Oss, utenti e famiglie su cui si scaricheranno le conseguenze di questo taglio che si aggraverà con l'arrivo delle vacanze estive".

La Lega Vda, a questo proposito, ha depositato una iniziativa consiliare per chiedere "immediate spiegazioni rispetto a questo disastro annunciato affinché sia chiaro che nel litigio fra Usl e strutture la priorità è tutelare utenti, famiglie e lavoratori".



