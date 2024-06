Europee, Arcigay lancia la campagna "Io voto"

"Una recente ricerca dell'Università di Verona ha rilevato che la comunità Lgbtqia+ dichiara, riferendosi alle ultime elezioni, un astensionismo più alto del 6% rispetto alla popolazione generale. Un segnale molto preoccupante e per questo Arcigay ha lanciato sui social 'Io voto', una campagna di empowering della comunità queer per la partecipazione al voto". E' quanto si legge in una nota di Arcigay in vista delle prossime elezioni europee.

"La storia del movimento Lgbtqia+ - prosegue - si appoggia su due pilastri: da un lato la rivolta, il Pride, dall'altra parte i percorsi di presa di parola nelle istituzioni, da Harvey Milk a Franco Grillini, all''indimenticata pioniera Marcella Di Folco. Entrambe queste pratiche hanno portato nel tempo la comunità queer a fare conquiste importanti. Ecco perché quel 6% in più di astensione è preoccupante".

In quest'ambito, sono stati invitati i candidati valdostani a sottoscrivere il manifesto "ComeOut4Europe", una dichiarazione di intenti per un serio impegno nei confronti dei diritti civili, per rendere chiaro quali persone abbiano a cuore i diritti e le vite delle persone Lgbtqia+: hanno aderito Fulvio Centoz (Partito Democratico), Andrea John Déjanaz (Alleanza Verdi Sinistra), Leonardo Lotto (Azione) e Chiara Minelli (Alleanza Verdi Sinistra).



