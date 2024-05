Anche il vicepremier Antonio Tajani atteso ad Aosta

Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, è atteso ad Aosta martedì 4 giugno nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni europee dell'8-9 giugno prossimi.

Verso le 11 Tajani sarà in visita al mercato cittadino e andrà a conoscere le diverse attività agroalimentari valdostane. A seguire parteciperà alla visita della mostra 'Big Bang' dell'artista Gabriele Maquignaz allestita all'interno dell'area espositiva della Chiesa di San Lorenzo di Aosta.



