Sondaggio Chambre, un'impresa su due fatica a trovare personale

Quasi la metà delle imprese valdostane che hanno risposto al sondaggio della Chambre valdotaine (888 su 1.942, pari al 45,7%) ha dichiarato di avere difficoltà a trovare personale. Tra queste, un terzo (33%) ritiene l'adozione di politiche di welfare aziendale un valido strumento per rendere la propria impresa più attrattiva, soprattutto le imprese dei settori Trasporti e Servizi alle imprese. Una bassa percentuale di imprese invece (4,7%) ritiene di poter ricorrere alla digitalizzazione delle attività o all'intelligenza artificiale per risolvere il problema del reperimento di personale. Una su cinque (il 20,7%) vede come soluzione la riqualificazione di immobili per nuove politiche abitative ad uso dei lavoratori non residenti e una quota di poco inferiore (il 17,9%) il ricorso a lavoratori stranieri.

Francesco Billari, rettore dell'università Bocconi e professore di Demografia, ha illustrato alcuni dati Istat. Nel 2023 in Valle d'Aosta il numero medio di figli per donna è stato di 1,16, poco sotto la media italiana di 1,20, e l'età media al parto di 32,7 anni (media italiana di 32,5). Sul tema, ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, occorre "riflettere" e "attuare delle politiche sociali di un certo tipo che possano dare una sostenibilità per vivere nel nostro territorio, delle opportunità per insediarsi per chi arriva da fuori e dei motivi per investire su questo territorio da chi è cresciuto al suo interno e da chi può vederlo come un'opportunità arrivando da fuori".

Dal sondaggio della Chambre condotte tra le imprese, le proiezioni per il 2024 mostrano una situazione relativa all'organico che sembra stabile con quasi l'80% delle imprese valdostane che non prevedono variazioni nel numero dei propri occupati e l'11,2% delle imprese che stima di ampliarlo, percentuale inferiore rispetto all'andamento del 2023. Il 21,1% delle imprese intervistate dichiara di non avere dipendenti a tempo determinato e l'8,3% di non avere dipendenti di genere femminile.



