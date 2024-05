Sondaggio Chambre, fatturato in aumento per il 40% delle imprese

Il sondaggio 'Le imprese valdostane si raccontano' della Chambre valdotaine presentato oggi a palazzo regionale conferma il trend di crescita dei fatturati.

Per il 2023 è previsto un aumento rispetto al 2022 del 40,4%, con una ulteriore riduzione della percentuale di imprese che lamentano cali di fatturato (13,7%), cali per la maggior parte inferiori al 32%. Al sondaggio hanno risposto 1.942 imprese sulle 11.105 attive.

I settori che hanno registrato i maggiori incrementi di fatturato sono stati quello dei trasporti (48,72% delle imprese) che conferma il dato già riscontrato l'anno precedente, il turismo (44,96% rispetto al 62,18% di imprese che avevano riscontrato un aumento di fatturato nel 2022 rispetto al 2021), le costruzioni (41,44%,) e il settore agricolo (40,68%), entrambi in miglioramento rispetto all'anno precedente, soprattutto il secondo, per il quale solo il 19,4% delle imprese intervistate dichiarava di aver avuto un aumento di fatturato rispetto al 2021.

Tra le imprese che hanno dichiarato cali di fatturato, emerge che la motivazione principale sia l'aumento dei costi di produzione seguito dalla contrazione dei consumi.

Riguardo al risultato d'esercizio, i dati del 2022 si rivelano essere leggermente più positivi delle previsioni, con la percentuale di imprese che prevedono una perdita ulteriormente ridotta al 12,1%. Un miglioramento si riscontra anche nelle previsioni di risultato d'esercizio del 2023: sono il 9,6% le imprese che prevedono una perdita, di cui solo una minima parte prevede una forte perdita, il 64,1% quelle che prevedono un utile e il 26,3% quelle in pareggio.

"E' stato un 2023 molto positivo per le imprese valdostane nonostante tutte le incertezze, a partire dalle guerre, che hanno avuto un impatto sui costi", ha detto Roberto Sapia, presidente della Chambre valdotaine.



