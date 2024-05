'Letture altre', i giovani raccontano l'alterità ad Aosta

'Letture Altre' animerà per la terza edizione la città di Aosta, mercoledì 5 giugno alle 20.30 al parking de la Ville. Il progetto, proposto per la prima volta nel 2022, è rivolto a studenti e studentesse che frequentano le scuole superiori del capoluogo regionale. Nasce per volontà del Comune di Aosta con il fine di prevenire il disagio giovanile attraverso l'attivazione culturale ed è affidato a Palinodie compagnia teatrale, in collaborazione con Creature montane, associazione che organizza il Festival città diffusa. A sostenere l'edizione del 2024 anche Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, che ha istituito un premio per ciascuno e ciascuna partecipante con il fine di contrastare il rischio di isolamento sociale.

Al centro dell'iniziativa c'è il coinvolgimento di giovani nell'esprimere pubblicamente la propria lettura dell'esperienza, proponendo temi per loro rilevanti. Il percorso di Letture Altre prevede alcuni incontri preparatori in cui ai partecipanti viene chiesto di scegliere e poi presentare, in coppia o in gruppo, un testo inedito e delle immagini che esplorano, di anno in anno, la parola alterità. Anche l'edizione 2024 torna ad abitare l'ultimo piano del parcheggio multipiano alle porte della città.

Il parking, secondo Palinodie, rappresenta "per contrapposizione il desiderio di 'non parcheggiare i giovani' alle porte della città, ma rispondere alla richiesta di ascolto e dialogo con la comunità e la cittadinanza".

In questa edizione sono coinvolti 25 tra ragazze e ragazzi, suddivisi in nove gruppi. I temi da loro individuati si rifanno a una visione plurale del contemporaneo, "costruendo un mosaico di sensibilità", spaziando "dalle emozioni all'esperienza della relazione, attraversando la ricerca di senso e di benessere".

Presidenti di giuria saranno le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicoloni note su Instagram e Tik Tok per l'ironia con cui portano in scena gli stereotipi di "maschi etero basic".

Previsti diversi premi che mirano a promuovere la lettura e l'accesso alla cultura, la cura e il rispetto del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.



