La Giornata nazionale dello sport nel centro di Aosta

Torna la Giornata nazionale dello sport, che domenica 2 giugno trasformerà il centro di Aosta in una palestra a cielo aperto. Dalle 14,30 alle 18,30 in piazza Chanoux, piazza Narbonne e viale Conseil de Commis si potranno provare diverse discipline: dal calcio al baseball, passando per il biathlon, l'arrampicata, l'equitazione, la ginnastica dolce, il pattinaggio e la pole dance, solo per citarne alcune. Al mattino, invece, al golf club di Brissogne sarà possibile cimentarsi sul green o, nelle vicinanze, provare la canoa. Una giornata interamente dedicata allo sport e pensata per tutti, adulti e bambini.

''La giornata nazionale dello sport - spiega il presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz - vuole essere un momento di festa per tutti e per questo verranno organizzate diverse eventi all'insegna di chi ama lo sport''. Per l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ''si tratta di un momento importante, realizzato in sinergia con vari enti, a cui crediamo molto. Lo sport, il benessere e la prevenzione sono legati tra loro''. Secondo la sovraintendente agli studi, Marina Fey, ''i valori sportivi sono parte integrante dell'educazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze''. Durante il pomeriggio, alle 15,30, alla campionessa Federica Brignone e al tecnico Matteo Joris saranno consegnate le onorificenze di 'Chevalier de l'Autonomie'.



