Imprese, campagna per sensibilizzare su parità di genere

E' volta a sensibilizzare le aziende sul tema della certificazione di parità di genere e sull'opportunità di compilare il rapporto biennale relativo all'occupazione maschile e femminile l'attività di informazione che la Consigliera di parità della Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta intendono promuovere nei prossimi mesi. L'iniziativa fa seguito alla firma del Protocollo d'intesa avvenuta a Firenze il 18 maggio nel corso del 15/o Festival del Lavoro.

"Saranno inoltre realizzate campagne di informazione - si legge in una nota - per rafforzare le competenze e le metodologie di intervento relativamente alle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito delle iniziative previste dal Ppl condivise dal Consiglio per le politiche del lavoro e dell'Alleanza per il lavoro di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA