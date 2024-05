Riattivato a Courmayeur servizio di e-bike sharing

A Courmayeur è stato riattivato il servizio di e-bike sharing. Sono disponibili attualmente 30 city e-bikes per gli spostamenti da e verso il centro storico o per scoprire le frazioni del Comune. "Ridurre gli spostamenti in auto all'interno del territorio di Courmayeur - si legge in una nota - è un altro passo verso una località più green: la rete di e-bike sharing nel comune è stata pensata e lanciata durante la stagione estiva 2021 per una mobilità sostenibile tra il centro del paese e le sue frazioni. Il servizio, rivolto a visitatori e residenti, permette sempre a più persone di preferire la bici elettrica all'auto per gli spostamenti sul territorio comunale".

E' accessibile con un semplice click, scaricando l'app dedicata di "Courmayeur e-Bike sharing" o scansionando il QR code presente sul supporto informativo presente nel cestello delle biciclette.



