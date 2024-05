Disabilità e lavoro, via all'iter del progetto di inserimento

La giunta regionale ha approvato l'avvio dell'istruttoria pubblica volta a individuare un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione, in partnership, di interventi e servizi a valere sul Pnrr relativa ai 'Percorsi di autonomia per persone con disabilità'.

L'atto - fa sapere l'amministrazione regionale in una nota - garantirà, a partire dal 15 settembre prossimo e fino al 30 giugno 2026, "la realizzazione di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità, al fine di favorirne l'accesso al mercato del lavoro, anche con modalità smart working, attraverso la formazione nel settore delle competenze digitali, la sperimentazione di dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro a distanza e l'attivazione di tirocini, volti a favorire l'acquisizione e il potenziamento delle competenze lavorative".



