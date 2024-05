Vda Aperta, sul lavoro governo Vda ha cambiato atteggiamento

"Registriamo un cambio di atteggiamento del governo Testolin. Finalmente hanno compreso che non è attraverso norme autarchiche che si risolvono i problemi, ma bensì creando condizioni migliori per i lavoratori in Valle d'Aosta e chiedendo una attenzione particolare per le regioni di confine. Ora agli annunci devono seguire i fatti partendo dalla creazione di un'istituto alberghiero pubblico, senza numero chiuso; incentivando il lavoro agile e le mobilità del personale; provvedendo ai rinnovi contrattuali e all'estensione dell'indennità di attrattività agli operatori socio-sanitari non ancora coinvolti; elaborando una legge incentivante che possa rispondere alla difficoltà dei lavoratori a trovare alloggi, anche se non appartenenti alla categoria dei precari del turismo. Misure da attuare con celerità". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta Aperta in merito alla situazione dei frontalieri in Valle d'Aosta.



