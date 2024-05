Studio Statista, Cogne Acciai Speciali leader in sostenibilità

La Cogne Acciai Speciali si conferma leader della sostenibilità anche per il 2024. E' quanto emerge dall'indagine dell'Istituto Statista, in collaborazione con il Sole 24 Ore, che ha segnalato l'azienda siderurgica tra quelle leader della sostenibilità per il suo impegno verso l'ambiente, la società e i suoi dipendenti.

"Il gruppo di ricerca - si legge in una nota - ha preso in esame sia grandi che piccole e medie imprese di diversi settori in tutto il territorio nazionale, e il ranking è stato stabilito sulla base dei bilanci di sostenibilità, dei report integrati e delle relazioni finanziarie".

"Le aziende oggi devono assumersi grandi responsabilità sui temi ambientali, della governance e del benessere dei dipendenti e delle comunità che li ospitano. In Cogne, ci impegniamo costantemente per migliorare, nel rispetto assoluto della sicurezza dei nostri collaboratori, dell'ambiente e del pianeta, e per questo sono estremamente orgoglioso di questo premio" " commenta Massimiliano Burelli, Ceo di Cogne Acciai Speciali. "Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo come una delle aziende Leader della Sostenibilità è un traguardo di grande rilievo", aggiunge il direttore generale di Cogne Acciai Speciali, Monica Pirovano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA