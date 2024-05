"Valle d'Aosta ti porta a un altro livello", al via campagna promozionale

"Valle d'Aosta ti porta a un altro livello" è il 'claim' della campagna pubblicitaria a supporto delle prossime stagioni turistiche estiva ed invernale della regione alpina. Sarà lanciata il 19 maggio con spot veicolati sui canali Rai, Publitalia, La7, Sky ed Eurosport. Inoltre raggiungerà le principali stazioni ferroviarie italiane e sarà presente con inserzioni sui principali quotidiani e periodici nazionali. A novembre è previsto il secondo lancio in occasione della stagione invernale 2024-25.

"Valle d'Aosta ti porta a un altro livello - si legge in una nota - è l'espressione di un'ascesa che, partendo dal fondovalle, porta, passo dopo passo, verso i 4000 metri delle più alte vette d'Europa, attraverso esperienze uniche e su misura da vivere tutto l'anno. È l'espressione, non stereotipata, di un territorio che si offre alla scoperta e all'esplorazione di ognuno, in modo inclusivo, secondo le proprie capacità, le proprie attitudini, il proprio ritmo. La narrazione scelta per questa campagna è profonda e complessa, predilige il tono intenso ed evocativo ad una rappresentazione più semplificata e semplicistica, nella ricerca di un delicato equilibrio tra apertura, universalità e accoglienza a tutto tondo e l'esclusività di alcuni suoi aspetti peculiari, tra proiezioni nel futuro, grazie all'avanguardia tecnologica di numerosi suoi impianti, e il racconto di una terra che, nella trasformazione, si àncora alla conservazione".



