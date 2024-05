Ciclismo, Valle d'Aosta si prepara a Giro Next Gen 2024

La macchina organizzativa è lanciata e la Valle d'Aosta è pronta ad ospitare le prime due tappe del Giro Next Gen 2024, la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada riservata ai giovani under 23. Il programma prevede domenica 9 giugno una cronometro individuale ad Aosta (9 km), lunedì 10 giugno la tappa in linea Aymavilles-Saint-Vincent (107 km) e martedì 11 la partenza della tappa in linea Verrès-Pian della Mussa (131 km).

"Stiamo replicando sul Giro under 23 - ha spiegato Natalino Ferrari, della direzione ciclismo Rcs Sport, ad Aosta per un sopralluogo - le modalità operative che utilizziamo per tutti i nostri eventi, dal Giro d'Italia alla Milano-Sanremo. Abbiamo lavorato per avere un percorso che possa avere le giuste caratteristiche tecniche, le condizioni di sicurezza, e rispetti le esigenze della città visto che proprio il 9 giugno si voterà per le Europee. Cerchiamo di fare le cose nel miglior modo per non impattare sulla vita della cittadinanza".

Al via ci saranno 174 corridori, divisi in 29 squadre (metà italiane e metà straniere) da sei. Il percorso si svilupperà nei pressi di beni culturali, di zone ad alto valore ambientale, dei tipici vigneti di alta quota. Le tappe saranno trasmesse in tv dalla Rai e da Eurosport. Sabato 8 giugno è prevista alle 18.15 la presentazione delle squadre davanti alla nuova università ad Aosta. Il quartier generale dell'organizzazione sarà ospitato in alcuni uffici del Municipio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA