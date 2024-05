Fondemain archivia il periodo 'nero' e riprende a crescere

Fondemain - il fondo pensione per i lavoratori che svolgono attività in Valle d'Aosta - ha chiuso il 2023 e il primo trimestre del 2024 con "risultati positivi che hanno superato abbondantemente le aspettative, andando così a recuperare quasi del tutto le perdite realizzate nel corso del 2022". Lo hanno riferito i vertici del fondo durante una conferenza stampa, precisando che "dopo le notevoli difficoltà dell'economia e flessioni dei mercati finanziari nel 2022, caratterizzato da forti turbolenze e da rendimenti negativi generalizzati, con la concomitante performance negativa dei mercati sia azionari sia obbligazionari riconducibile prevalentemente alla crescita dell'inflazione, alle forti tensioni geopolitiche e al caro energia, il 2023 e il primo trimestre del 2024 hanno chiuso in forte crescita".

"I dati più importanti - ha spiegato Claudio Albertinelli, presidente di Fondemain - sono la crescita delle adesioni, passate in tre anni da 7.200 a 7.639, che denota l'attenzione dei lavoratori verso il fondo, e la crescita dei rendimenti. Il 2023 è stato un anno di ripresa dopo le difficoltà del 2022, che ha avuto un rendimento negativo già compensato. Stiamo ottenendo i risultati auspicati". A breve verrà avviata una campagna di adesione al fondo. "Puntiamo ad avere numeri ancora maggiori" ha detto Albertinelli. "Il fondo gode di ottima salute, si sviluppa ma ci sono ancora margini di crescita" ha concluso Luca Merighi, direttore generale del fondo.

L'Assemblea di Fondemain ha approvato il bilancio 2023. Il numero di iscritti ha registrato un incremento del 3% rispetto all'anno precedente, con un saldo positivo di 225 unità derivante da 440 nuove adesioni (+6%) a fronte di 215 aderenti usciti (di cui 156 per pensionamento).

