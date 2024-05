Prove generali, a Morgex il teatro va in montagna

Torna domenica 19 maggio l'appuntamento con "Prove Generali - Il teatro va in montagna", la rassegna di nuova drammaturgia organizzata dalla compagnia teatrale Palinodie. All'auditorium comunale di Morgex sono in programma due spettacoli, vincitori della call "Non ho l'età" per compagnie/artisti under35.

Il primo spettacolo - alle 18 - è "Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto" della Compagnia Fondamenta Zero, "lavoro poetico e commovente che, attraverso il gioco, riflette sul senso di quello che resta di noi quando non ci siamo più". Alle 20 andrà in scena "Surrealismo Capitalista", un "precipitato teatrale di puro ritmo comico che mette in scena le derive della società odierna", che è prodotto dal Collettivo Baladam B-Side di Bologna.

Prove Generali è uno spazio per il teatro indipendente e programma artiste e artisti di rilievo nazionale che spesso per la prima volta si esibiscono in Valle d'Aosta.



