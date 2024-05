Nidi aperti in città, al via incontri per scoprire attività

Un ciclo di quattro incontri dedicati alle famiglie con bambini e bambine da zero a tre anni di età con l'obiettivo di conoscere i servizi educativi, le attività e il personale dei Nidi d'infanzia di Aosta. Ad organizzarlo è il Coordinamento Nidi d'Infanzia del Comune d'Aosta, recentemente costituito tra le diverse gestioni delle strutture che forniscono il servizio (tre Nidi d'infanzia comunali e uno privato in convenzione, per 150 posti complessivi).

"Nidi aperti in città" è in programma il 18 maggio nel Nido "Via Roma" di via Roma, il 25 maggio nel Nido "Farfavola" di via Pollio Salimbeni, il primo giugno nel Nido "Massimo Berra" di regione Crou, e l'8 giugno nel Nido "Viale Europa" di viale Europa. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 15 alle 17,30 senza necessità di prenotazione.



