Usl, migliorano i dati del Pronto soccorso nel report Agenas

Evidenzia "notevoli miglioramenti nel servizio di Pronto soccorso dell'ospedale Parini" l'ultimo report di Agenas, intitolato 'Accessi in Pronto Soccorso e implementazione Dm 77 per una migliore presa in carico dei pazienti'. Lo riporta in una nota l'Usl della Valle d'Aosta.

Secondo dati parziali del 2023, "l'ospedale ha registrato la più marcata diminuzione degli accessi al Pronto soccorso rispetto al 2019, un risultato che sottolinea l'efficacia delle iniziative di gestione del 'filtro' sul territorio".

Dai dati completi del 2022 era invece alta la percentuale dei codici verdi sul totale degli accessi, con un tempo di attesa medio tra arrivo e dimissione di 177 minuti. "Tuttavia, l'ospedale - sottolinea l'azienda sanitaria - si distingue positivamente a livello nazionale con i migliori tempi di attesa per i codici rossi, registrando un tempo medio di 88,5 minuti, il più basso in Italia". Commenta il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti: "I casi più gravi sono gestiti con una rapidità superiore rispetto a tutte le altre Regioni, garantendo un'efficacia massima".

Sempre nel 2022, l'analisi mostra "una percentuale alta di accessi impropri". Secondo l'Usl "questa situazione è attribuibile anche alla conformazione geografica del territorio valdostano, caratterizzato da molte aree alpine distanti dall'unico Pronto soccorso disponibile, che si riflette anche in una significativa percentuale di ricoveri (quasi il 12%) dopo un codice verde o bianco". Su questo fronte, Uberti spiega: "Stiamo lavorando per ridurre i ricoveri non necessari e migliorare ulteriormente l'efficienza del nostro Pronto soccorso".

L'azienda Usl "continua a lavorare per ottimizzare la gestione dei pazienti e garantire che l'accesso al Pronto soccorso sia riservato ai casi più urgenti, riducendo così i tempi di attesa e migliorando la qualità del servizio offerto alla comunità".



