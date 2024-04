Arpa Valle d'Aosta, la neve accumulata supera la media del 20%

La riserva idrica disponibile nei bacini montani della Valle d'Aosta "attualmente è circa il 20% sopra la media storica degli ultimi 20 anni. L'anno scorso eravamo arrivati in media con le nevicate di marzo e aprile, quest'anno invece ci sono state le nevicate di febbraio e marzo che ci hanno riportato sopra la media storica". Così Paolo Pogliotti, tecnico dell'ufficio cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale di Arpa Valle d'Aosta, interpellato dall'ANSA.

In base all'ultima stima, aggiornata a venerdì 19 aprile scorso, "siamo attorno al miliardo di metri cubi" di acqua stoccata nella neve. Il livello massimo della stagione attuale "è già stato raggiunto un paio di settimane fa, quando sono stati superati i 1.100 milioni. Poi il caldo ha provocato la fusione di un po' di neve. Ora sono tornate temperature più fresche, quindi la fusione in quota è temporaneamente rallentata".

"La grande variabilità durante la stagione - il febbraio caldissimo, il periodo di marzo-aprile più freddo e in cui nevica di più di quanto siamo abituati - è un'espressione dei cambiamenti climatici", precisa il tecnico. Inoltre l'attuale situazione "non ci mette al riparo da eventuali problemi di scarsità idrica o siccità perché dipenderà molto da come saranno i mesi estivi. Se avremo temperature anomale, come abbiamo vissute nelle ultime estati, con lo zero termico che permane sopra i 4.000-5.000 metri per diversi giorni o addirittura diverse settimane consecutive, anche questo stock idrico nivale comunque è destinato a fondere molto velocemente e a defluire rapidamente nei torrenti".



