Al via la nuova edizione del video contest Ciak4young

E' stata indetta la nuova edizione del video contest 'Ciak4young' rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni affinché realizzino un video cortometraggio su un tema tra: bullismo e/o altre forme di violenza; riflessioni sulla rappresentanza e sulla parità di genere; emozioni e sentimenti personali; forme di dipendenza. Lo comunica l'assessorato dei Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

Per partecipare al video contest è necessario compilare e inoltrare, entro le 23.59 di domenica 20 ottobre 2024, l'apposito modulo esclusivamente nel formato 'Google moduli' disponibile sul portale web 'QuiJeunes Vda' (https://giovani.regione.vda.it), curato dall'ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative.

Il video contest prevede l'assegnazione di diversi premi agli autori dei dieci video giudicati vincitori dalla giuria tecnica, selezionati tra i 15 finalisti individuati dalla Commissione di valutazione: dal 10/o al 6/o classificato 500 euro ciascuno; dal 5/o al 4/o 1.000 euro ciascuno e dal 3/o al 1/o 1.500 euro ciascuno. Prevista anche l'organizzazione nel 2025 di un corso di filmmaking gratuito per gli autori dei 15 video selezionati dalla commissione e la consegna, nel corso della serata evento di novembre 2024, di un attestato di partecipazione e un gadget a tutti i partecipanti al video contest.

Il regolamento è consultabile e scaricabile sul portale web 'QuiJeunes Vda'.



