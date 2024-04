Donna trovata morta vicino ad Aosta, era in una cappella diroccata

Era all'interno di una ex cappella diroccata la donna trovata morta a la Salle, vicino ad Aosta.

Dai primi riscontri si tratta di una ragazza molto giovane. I passanti che l'hanno trovata, ieri verso le 14,30, hanno raccontato che sembrava che dormisse. Sul corpo aveva alcune ferite. Accanto a lei c'era del cibo.

Sarà l'autopsia, che verrà fatta martedì, a chiarire le cause del decesso, per ora non chiare. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare tracce. Al momento non risultano denunce di scomparsa.



