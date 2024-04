Riaperta la strada statale 27 per il colle del Gran San Bernardo

E' stata riaperta al traffico alle 18.30 la strada statale 27 dopo la chiusura tra il bivio per il colle del Gran San Bernardo e l'abitato di Saint-Rhémy disposta nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile scorso. Lo stop al transito era scattato a causa del crollo di alcuni massi. Si sono ora conclusi gli interventi di bonifica della nicchia di distacco della frana.

Gli appassionati di sport invernali possono quindi raggiungere nuovamente le proprie mete in quota e i residenti nel borgo non devono più percorrere una strada poderale per raggiungere le proprie case.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA