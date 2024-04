Elicottero caduto sul Petit Combin, 'in tre salvi saltando fuori'

Sono tre sciatori britannici riusciti a gettarsi fuori dall'elicottero che stava scivolando lungo il versante della montagna i superstiti dell'incidente avvenuto martedì scorso sul Petit Combin (vetta di 3.672 metri), nelle Alpi svizzere, e costato la vita ad altre tre persone. Lo riporta il quotidiano inglese The Telegraph, secondo cui i sopravvissuti sono scampati a una valanga, e uno di loro a una caduta in un crepaccio profondo 30 metri: Edward Courage, sessantenne britannico che abita a Verbier (Svizzera), avrebbe salvato i giovani fratelli Teddy e Guy Hitchens, spingendoli fuori dal velivolo che stava cadendo lungo il versante. Le vittime sono il pilota, Jerome Lovey, il giovane sciatore James Goff e la guida alpina locale, Adam George, originario del New Hampshire (Stati Uniti), che accompagnava il gruppo in un'uscita di eliski, lo sci fuoripista che si serve di un velivolo come mezzo di risalita.

Courage, riferisce il quotidiano britannico, "si è buttato per circa 500 metri lungo un pendio quasi verticale, è stato travolto dalla valanga e poi è caduto in un crepaccio per 30 metri". E' rimasto bloccato per cinque ore prima di essere localizzato e salvato. Ha riportato fratture per le quali è stato sottoposto a interventi chirurgici. I fratelli Hitchens invece sono finiti l'uno vicino all'altro nonostante la caduta sia avvenuta a una grande distanza dallo schianto dell'elicottero. Sono stati recuperati sotto la neve dai soccorritori in poco tempo e Teddy è già stato dimesso dall'ospedale.

L'elicottero, un modello B3, era di proprietà della compagnia svizzera Air Glaciers. Arrivato in cima alla montagna il velivolo "è scivolato lungo la parete Nord" per "una ragione che l'inchiesta dovrà determinare", aveva fatto sapere la polizia del Canton Vallese.



