Coordinamento disabili, bene la proposta di Pcp sul Garante

"Apprendiamo favorevolmente dagli organi di stampa che è stata depositata da Progetto civico progressista una proposta di legge di modifica alla legge regionale del 1 agosto 2022 numero 20 che istituiva in Valle d'Aosta il Garante dei diritti delle persone con disabilità".

Così in una nota Roberto Grasso, presidente del Coordinamento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di disabilità in Valle d'Aosta (Codivda). "Con la proposta depositata, auspichiamo - si legge - che questo importante tema sia nuovamente preso in considerazione e che possa concludersi un iter che porti ad una norma migliorata, anche alla luce delle recenti norme nazionali, a favore delle persone con disabilità".

"Il Codivda già nel 2022, dopo aver esaminato la norma, aveva evidenziato perplessità concernenti le scelte contenute nella norma. Le nostre critiche - aggiunge Grasso - riguardavano alcuni aspetti specifici: l'assegnazione dell'incarico al Difensore civico, già Garante dei minori e dei carcerati, oltre che essere riferimento per tutti i cittadini; inoltre la norma prevedeva che il Difensore civico fosse affiancato da una figura esperta che mettesse a disposizione le sue competenze volontariamente ed a titolo gratuito. Altra criticità rilevata era rappresentata dalle esigue risorse finanziarie messe a disposizione, nonché dalla carenza strutturale di organico dell'Ufficio".

Inoltre, prosegue la nota, "nel 2023 abbiamo elaborato e proposto delle modifiche alla norma, esposte in audizione in Prima Commissione consiliare, in un'ottica collaborativa e con la finalità di migliorare la norma che deve, a nostro avviso, possedere i giusti strumenti e le professionalità per poter agire efficacemente sulla vita delle persone con disabilità".





