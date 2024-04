Cisl scuola, "stabilizzare i docenti precari di sostegno"

La segreteria della Cisl scuola Valle d'Aosta, "in merito alla figura dell'insegnante di sostegno e della scuola come comunità educante inclusiva, ribadisce con urgenza il tema della necessità da parte del ministero dell'Istruzione e del merito di riproporre anche per il prossimo anno scolastico un provvedimento normativo che permetta di stabilizzare i docenti specializzati su sostegno attingendo alle graduatorie di prima fascia".

La Cisl scuola Valle d'Aosta, scrive in una nota la segretaria generale, Alessia Demé, si dice "fermamente convinta che il primo passo da compiere per superare il tasso di precarietà sui posti di sostegno sia quello di aumentare in modo significativo il numero di posti in organico di diritto. Sono ancora troppi, infatti, i docenti precari su posti di sostegno, molti dei quali sono sprovvisti di titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità". A maggio si "svolgeranno presso molti Atenei italiani le prove preselettive per l'accesso al nono Ciclo del Tirocinio formativo attivo per ottenere la specializzazione all'insegnamento su sostegno" e l'auspicio di Cisl Scuola Valle d'Aosta è che "gli aspiranti valdostani possano trovare risposta al loro desiderio di acquisire apposita specializzazione mediante la frequenza del percorso universitario".

Il sindacato di categoria non condivide la proposta del Ddl semplificazioni di "introdurre un meccanismo volto a confermare, su richiesta della famiglia, il docente di sostegno (supplente al 31 agosto o 30 giugno) in servizio sul posto di sostegno nell'anno scolastico precedente, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato" in quanto ritiene che "l'alleanza con le famiglie vada sostenuta e rafforzata, ma non certamente introducendo l'espressione di 'indici di gradimento' degli insegnanti".



