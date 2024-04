"C'è una perdita di ossigeno", esercitazione alla Cogne acciai speciali

Sono le 10.06 quando alla Cogne acciai speciali di Aosta suona l'allarme per una perdita di ossigeno dalla zona dello stoccaggio. In pochi minuti arrivano sul posto le squadre interne di emergenza e i vigili del fuoco prontamente allertati. Si tratta di una esercitazione congiunta, tra l'azienda siderurgica e il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei 'sapeurs-pompiers'.

''Per noi è stato un momento importante - spiega il funzionario dei vigili del fuoco valdostani Marco Berto -, quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di fare l'esercitazione annuale del nucleo Nbcr fuori dalla caserma e la Cogne acciai speciali si è offerta di ospitarla per poter lavorare insieme per un totale di otto ore''.

Per Ettore Bordon, responsabile della sicurezza dell'azienda siderurgica, ''si è trattato di un momento importante, perché dobbiamo essere pronti per tutti quei casi imprevisti che possono capitare. E' fondamentale esercitarsi insieme ai vigili del fuoco per vedere le procedure, per apprendere da loro che sono dei professionisti e dei modelli da seguire.

Interfacciandoci con loro abbiamo enormi spunti di miglioramento per le nostre procedure, ed è fondamentale''.

La sicurezza deve essere posta al centro secondo il direttore di stabilimento, Alessandro Misul: ''E' importante poter testare le procedure per evitare di arrivare impreparati in caso di emergenza reale. E bisogna farlo simulando situazioni il più reale possibile come stiamo facendo. Siamo ben consapevoli che l'azienda per il tipo di produzione che ha potenzialmente può incorrere in incidenti, anche gravi. La cosa più importante è prepararsi ma soprattutto prevenirli. La prevenzione è al primo posto per mitigare i rischi. La Cogne sta investendo tantissimo in materia di sicurezza".



