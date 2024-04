Frana sulla statale 27 a Bosses, viabilità interrotta

A causa di un crollo di materiale roccioso verificatosi nel pomeriggio la strada statale 27 per il Gran San Bernardo è chiusa al traffico tra il bivio per il colle del Gran San Bernardo e l'abitato di Bosses. Lo ha comunicato il Dipartimento regionale della Protezione civile e Vigili del fuoco, precisando che l'accesso al borgo per i soli residenti è garantito tramite una strada poderale e il transito dei mezzi di soccorso è comunque consentito. Per motivi tecnici relativi all'accesso alla nicchia di distacco, gli interventi di disgaggio inizieranno appena le condizioni lo consentiranno.



