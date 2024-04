Alluvione in Emilia-Romagna, da Vda 127.000 euro a Solarolo

La Valle d'Aosta ha destinato la somma di oltre 127.000 euro, frutto di una raccolta di fondi, al comune di Solarolo (Ravenna), colpito dall'alluvione del 2023.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana.

"Unendo le forze, con l'aiuto di tutta la comunità e delle istituzioni, furono raccolti oltre 127.000 euro da destinare ad una realtà che avesse subito rilevanti danni - ha spiegato in aula - affinché potesse beneficare di un effettivo sostegno secondo le proprie esigenze. Ora, dopo un confronto con il Cpel, il Comune individuato quale destinatario dei fondi raccolti è stato quello di Solarolo, sito in provincia di Ravenna, anche per via degli stretti legami con la Valle d'Aosta ed in virtù di un forte gemellaggio in essere con il Comune di Rhêmes-Notre-Dame che quest'anno festeggia il 25/o anno. Un Comune fra i più colpiti, specialmente se valutato in percentuale al patrimonio pubblico e privato danneggiato".

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di mezzi o dotazioni che possano essere utilizzati nell'emergenza, ma anche nella quotidianità, unitamente al recupero di uno spazio pubblico fortemente danneggiato dall'alluvione che necessita di importanti opere di sistemazione.



