Al via nove nuovi progetti di formazione in Vda

La Giunta regionale ha approvato nove nuovi progetti di formazione professionale. Le proposte formative, da avviare nei prossimi mesi, saranno erogate dai diversi enti di formazione professionali accreditati sul territorio regionale. Sono previsti un corso di qualifica per manutentore del verde, un corso di qualifica per tecnico dell'amministrazione del personale, due corsi dedicati al tema della contabilità e uno al rafforzamento della tecnica della pulizia ai piani; ai progetti dedicati al rafforzamento delle competenze tecnico professionali, si affianca un progetto che prevede l'erogazione di diversi di corsi di lingua francese, inglese, italiana e corsi dedicati alle competenze digitali e finanziarie.

Inoltre in favore delle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato, è previsto un corso di formazione finalizzato al rilascio della qualifica di operatore amministrativo segretariale mentre per i ragazzi con disabilità di tipo intellettivo sono previsti quattro corsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Per le persone in situazione di disagio sociale o con disabilità sono anche previsti degli stages aziendali accompagnati da attività formative in aula a rinforzo dell'attività pratica.

Ai corsi potranno accedere prioritariamente le persone disoccupate e/o inviate dai servizi, ma potranno iscriversi anche gli interessati che risultano occupati.

"Il bando - dichiara l'assessore alla formazione e lavoro, Luigi Bertschy - permetterà di proporre, nei prossimi mesi, i primi corsi finanziati con la nuova programmazione del Po Fse+ per formare persone qualificate, riqualificate che potranno essere assunte dalle imprese del territorio reinserendosi nel mercato del lavoro valdostano".



