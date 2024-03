Roberto Vecchioni in concerto al Forte di Bard

Roberto Vecchioni è il secondo grande artista protagonista della rassegna Aosta Classica al Forte di Bard 2024. Poeta professore, tra i padri della canzone d'autore italiana, autore di intramontabili capolavori come Luci a San Siro e Samarcanda, Roberto Vecchioni - l'unico artista ad aver vinto, tra gli altri, il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011) - si esibirà sul palco della Piazza d'Armi del Forte di Bard sabato 13 luglio, alle 21.30. I biglietti sono in prevendita su Ticketone dalle 15 di venerdì 22 marzo.

Tra i più grandi rappresentanti della canzone d'autore, Roberto Vecchioni è anche scrittore, paroliere, professore, poeta e cantante: ha senza dubbio rivoluzionato gli ultimi cinquant'anni della canzone d'autore italiana. Il cantautore sarà accompagnato dalla sua 'band storica' formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La prima parte del concerto sarà dedicata ai pezzi del suo album 'L'Infinito' per poi lasciare spazio ai principali classici del repertorio di Vecchioni, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l'immagine. Le canzoni saranno accompagnate da video e immagini che trasmettono 'l'essere' delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.



