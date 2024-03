RaiTre, Buongiorno Regione fa tappa nella Valdigne

Sarà dedicata alla Valdigne la settimana di "Buongiorno Regione" messa in onda dal 25 al 29 marzo dalla Tgr della Valle d'Aosta. La trasmissione si concentrerà sui comuni di Courmayeur, la Thuile, Morgex e La Salle. Tra i temi trattati ci saranno la viabilità, con i nuovi stop previsti al Traforo del Monte Bianco, e la scuola, con le ricadute dei fondi del Pnrr in particolare sull'asilo nido di Morgex. Tra le storie dal territorio, quella di chi ha scelto di venire a vivere in alta Valle. Non mancherà anche un'intervista a Stefano Bollani che venerdì 29, insieme al Danish Trio, si esibirà a Courmayeur. "Dopo quella di Gressoney e del Gran San Bernardo - spiega il caporedattore della sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - prosegue il nostro viaggio tra le vallate in stretta sinergia con il sito www.tgr.rai.it/vda nel quale sarà possibile rivedere tutti i servizi sulla Valdigne andati in onda in tv". L'appuntamento con Buongiorno Regione è da lunedì 25 a venerdì 29 marzo, dalle 7.30 alle 8 su Rai Tre.



