Ricerca sotto valanga, esercitazione per 60 volontari

Una sessantina di volontari di protezione civile ha partecipato a una giornata di esercitazione per la ricerca in valanga.

Le prove si sono svolte sabato scorso sulle nevi di Arpy, nel comune di Morgex. Una prima parte della giornata ha avuto luogo al chiuso ed è stata dedicata alla didattica. Quindi i volontari, tra i quali diversi giovani e giovanissimi, hanno provato le tecniche sul campo. Con un gatto delle nevi sono stati creati dei cumuli sotto i quali sono stati sepolti vari oggetti: tramite l'utilizzo della sonda i volontari hanno dovuto riconoscerli. Quindi sono state eseguite prove di ricerca con apparecchiatura Artva.

L'esercitazione è stata organizzata - con la collaborazione del Soccorso alpino della guardia di finanza - da Delfino Viglione, coordinatore territoriale del Comitato scientifico ricerca scomparsi ed ex comandante del Sagf di Entrèves (Courmayeur).



