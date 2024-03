Principio d'incendio al Parini, interventi chirurgici contingentati per 48 ore

Un principio di incendio si è verificato stamane all'ospedale Parini di Aosta. Nessuna persona è stata coinvolta, fa sapere l'Usl. "A seguito del cortocircuito di una macchina sterilizzatrice che ha generato un principio di incendio, subito estinto e senza persone coinvolte, questa mattina all'ospedale Parini di Aosta, gli interventi chirurgici saranno contingentati per 48 ore in modo da permettere il corretto ripristino della Centrale di sterilizzazione. Tutte le urgenze sono e saranno garantite con l'utilizzo di altre sterilizzatrici dedicate". Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta.

Il corto circuito si è verificato infatti nella Centrale di sterilizzazione del nosocomio, al piano interrato -2. Si sono sprigionati fumi e ne è nato un principio di incendio, estinto con l'intervento del personale ospedaliero addetto alla sicurezza e dei vigili del fuoco.

L'area interessata è stata messa in sicurezza. I locali della centrale di sterilizzazione - comunica l'Usl della Valle d'Aosta - saranno agibili a breve, dopo le operazioni di bonifica. Gli interventi chirurgici di oggi sono garantiti. Tutte le urgenze sono e saranno garantite con l'utilizzo di altre sterilizzatrici dedicate.





