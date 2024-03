Frana nella valle del Lys, prosegue opera di bonifica

Sono proseguiti gli interventi di bonifica della frana a monte della strada regionale numero 44 della valle del Lys, nel comune di Pont-Saint-Martin. In particolare - fa sapere l'amministrazione regionale - sono stati posati alcuni pannelli in fune per rivestire una porzione della nicchia di distacco che nei prossimi giorni sarà oggetto di lavorazioni di consolidamento. "Quanto finora realizzato - si legge in una nota - permetterà da domani di intervenire contestualmente per il ripristino della strada regionale danneggiata dal crollo".

Vengono confermate per le giornate del 14 e 15 marzo le finestre di passaggio, sia per i mezzi pesanti che per i mezzi leggeri, nei seguenti orari: 6.30-8.30; 12-13; 17-18.45. Negli orari di chiusura della strada regionale 44 i soli mezzi leggeri possono transitare sulla strada regionale numero 1 di Perloz.



