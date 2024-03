Il 3 agosto torna l'appuntamento con la Foire d'été

La Giunta regionale ha approvato i regolamenti per lo svolgimento delle manifestazioni estive di artigianato valdostano di tradizione. Queste le iniziative in programma: la 71/a mostra-concorso dell'artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 20 al 28 luglio, dalle 10 alle 22.30; l'Atélier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal primo al 4 agosto, dalle 10 alle 20.30; la 55/a Foire d'été, ad Aosta, nel centro storico, il 3 agosto, dalle 10 alle 20.30; la nona edizione della mostra "Le Sommet de l'Artisanat valdôtain de tradition" nelle sale espositive del Forte di Bard.

Inoltre è prevista, nell'ambito della mostra-concorso, l'assegnazione di cinque premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione. I temi previsti sono dedicati: uno a "L'arte di essere donna: l'universo femminile nella società contemporanea"; due al Trofeo Mezzalama e due all'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia (di cui uno con particolare riferimento alla Resistenza e alla Lotta di liberazione in Valle d'Aosta e uno alla figura di Emile Chanoux). Fino a venerdì 3 maggio sono aperte le iscrizioni. Da quest'anno saranno accettate esclusivamente le adesioni con modalità on line o alternativamente con Posta elettronica certificata (Pec) e mail.



