Sicurezza sugli sci, a La Thuile si testa il LifePass

La stazione sciistica di La Thuile lancia il 'Life Pass Day', una giornata per testare il nuovo dispositivo Gps che permette di localizzare familiari e amici in montagna in caso di emergenza dopo aver scaricato sul proprio smartphone l'App. L'obiettivo è aumentare la sicurezza in montagna. L'evento "LifePass" si svolgerà domenica 24 marzo.

"Possono aderire tutti in modo semplice, ritirando il dispositivo allo stand dedicato, collocato nei pressi delle casse, registrandolo sull'apposita App e tenendolo in tasca per poi restituirlo a fine giornata" si legge in una nota. Espace San Bernardo e Funivie Piccolo San Bernardo spa potranno così raccogliere i riscontri sul funzionamento e sulla fruibilità del dispositivo per andarlo eventualmente a migliorare in vista del lancio definitivo, previsto nella prossima stagione invernale.

Per poter aderire all'iniziativa - che prevede anche uno sconto sullo skipass - è sufficiente iscriversi al form di LifePass, indicando il numero di persone che intendono partecipare al test (a disposizione ci sono 150 apparecchi). Una volta ricevuta la mail di conferma, basterà presentarsi allo stand vicino alle casse per ritirare il dispositivo per ciascuna persona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA