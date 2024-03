Trovato morto uomo scomparso a Donnas

È stato trovato poco prima delle 10 il corpo senza vita dell'uomo di 46 anni scomparso da ieri sera a Donnas. Era lungo un dirupo, una cinquantina di metri sopra la strada delle vigne dove si erano da subito concentrate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco. Accertamenti dai parte dei carabinieri sono in corso per chiarire le cause del decesso. E' probabile che si tratti di un suicidio. Le ricerche erano scattate lunedì sera. A dare l'allarme sono stati i familiari non vedendolo rientrare a casa e non avendo più notizie. Le operazioni sono andate avanti tutta la notte ma senza esito: vi hanno partecipano anche gli uomini del Soccorso alpino e le forze dell'ordine.



